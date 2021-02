Brambati: “Ibra a Sanremo? Si fa gli affari suoi. Non doveva neanche pensarci”

Lo svedese con la sua decisione ha messo in imbarazzo il Milan: ne ha parlato l'operatore di mercato

Si continua a discutere della presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Massimo Brambati non ha usato mezzi termini per definire la situazione che ha messo in imbarazzo il Milan: "C'è un gruppo di giocatori che rema da una parte, con tutte le difficoltà del caso e del momento, mentre un altro giocatore fa gli affari suoi. Non doveva neanche pensare di fare una cosa del genere. E non c'entra il momento".