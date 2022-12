Brambati: “Inter, ecco quando è cambiato tutto. Marotta dirigente d’altissimo livello”

"Non ho sentito più nessuno e non ho notizie. Io so dell'incontro che c'è stato tra Elkann e Marotta, ma nulla di più. Non è detto che abbiano parlato per forza di un ritorno alla Juventus. Per me è un dirigente di altissimo profilo, che sa muoversi. Certo, qualche errorino è stato fatto, vedi Skriniar. Muoversi con questa proprietà non è semplice, se ti chiedono di tirare e poi ti perdi quelli che offrono non è colpa tua. E la proprietà è una che prima ti dice una cosa e poi ne dice un'altra. È un errore della proprietà e non suo questo, perché voleva fare obiettivo pieno ma non hanno fatto i conti che non c'è più Leonardo al PSG ma uno più oculato che ha cambiato la politica del club".