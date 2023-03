Brambati: “Inter? Per me col City. Complimenti alle italiane ma non illudiamoci”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così delle italiane ai quarti di Champions League: "Non dobbiamo illuderci, dobbiamo incrociare le dita già ora per non prendere alcune squadre. Tre sono quasi ingiocabili o quasi per Inter e Milan. Il Napoli è una squadra che è fortissima, ha ragione Guardiola, magari non che è favorita. Io dico che Real, City e Bayern sono le favorite. Complimenti sì alle italiane ma non con troppa enfasi. Anche il sorteggio ci ha sorriso".