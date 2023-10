Brambati: “Lukaku e Dzeko spostavano tanto. Ora l’Inter è concentrata su…”

A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della corsa scudetto e dell’Inter in particolare. "La strada è lunga e i giudizi che diamo adesso sono molto provvisori. Quello che abbiamo visto è un po' quello che si diceva all'inizio, con Inter, Milan e Napoli possono fare il solco ma per ora non c'è stato. La Roma ha tutte le potenzialità, se si mette a posto, per fare bene, perché ha Dybala e Lukaku davanti.