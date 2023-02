Brambati: “Inter? Come si fa a non criticarla? È tra quelle società che manda via…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati commenta il momento dell'Inter . L'ex giocatore critico nei confronti della squadra di Inzaghi: "Come si fa a non criticare la squadra più forte d'Italia da almeno due anni, ha perso lo scorso e quest'anno è a 13 punti dal Napoli. Non va criticata? L'Inter è tra quelle società che manda via Supercoppa o Coppa Italia se non va bene in campionato. L'Inter non si può accontentare di coppe del genere, deve ambire sempre per lo Scudetto, perché è una grande del nostro campionato".

Inter può sorprendere in Champions?

"Se l'Inter fa quella del campionato, passa col Porto ma poi deve fare di più. Il Napoli ha nelle corde il gioco, anche per arrivare fino in fondo. Per me se continua ad avere questo distacco in campionato, potrebbe dosare le forze proprio per puntare forte anche alla Champions. E' quasi impossibile la rimonta in campionato, ma ne abbiamo viste di tutti i colori in passato. Per questo deve continuare ad avere sempre un certo margine".