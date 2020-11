Brambati: “Inter, l’atteggiamento di tutti non va bene. Esonero Conte ancora lontano”

L’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento dell’Inter all’indomani della sconfitta con il Real Madrid.

Inter, ko con il Real che sa di eliminazione?

“Ieri male male tutti. Sono rimasto deluso, anche da Vidal che si fa cacciare in modo gratuito. Non so cosa possa essere successo alla squadra, aveva finito la scorsa stagione in crescendo. Sembra che il legame con l’anno scorso si sia interrotto. C’è un atteggiamento da parte di tutti che non va bene”.

Conte rimarrà in sella?

“L’esonero mi sembra ancora lontano, ha un ingaggio importante e non so se l’Inter può permetterselo”.