Brambati: “Inter la famiglia Zhang è divisa. Chi è stato in sede mi ha detto…”

Queste le sue parole: "Io è da luglio che dico che Zhang è in trattativa. A me è stato detto da una persona che è andata nella sede dell'Inter per parlare con un dirigente dell'Inter per la vendita di un giocatore. Mi è stato detto oggi che c'è una divisione all'interno della famiglia Zhang. Il padre vuole vendere, il figlio vuole un socio invece. E pare che ci sia stato un accordo che se il figlio trova un socio importante, rimangono dentro l'Inter, perché il figlio non vuole tornare in Cina. Il padre invece vuole rientrare, perché il debito si aggira sui 700 milioni. C'è anche la questione di un bond, che pare sia di 270 mln".