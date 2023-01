Brambati: “Inter, alcuni giocatori non stimano Inzaghi. Lo si vede da…”

"Sono cuore granata anche e sono stato contento che abbia passato il turno. Il Milan, vedendo la partita, è sembrato svogliato. Ho visto calciatori svogliati, quelli che non hanno molto spazio avevano una bella vetrina che non hanno sfruttato. Sono andati in ritiro, quindi non è stata presa bene questa cosa. Sono intoppi stagionali che possono essere campanelli d'allarme. Con la Roma aveva fatto una buonissima gara ma poi c'è stato il blackout finale. Mi sembra un Milan lontano da quello visto lo scorso anno, ma magari è un periodo di passaggio. Lo dirà il tempo. Ora però qualcosa in più mi aspettavo, soprattutto da De Ketelaere, di cui mi aspettavo un ambientamento più veloce".

"Vedo più incertezze nell'Inter. Soprattutto nella guida tecnica. Non mi convincono questi alti e bassi, lo scorso anno ha perso uno Scudetto che aveva in mano, soprattutto dopo il ko nel derby. Trovo che ci siano dei giocatori che non stimano tanto il tecnico, il suo modo di lavorare. Lo vedo da alcuni atteggiamenti, da posture in campo. L'Inter può vincere contro chiunque ma anche perdere contro chiunque. Avrebbe tutto per essere un rullo compressore. Il tecnico non è ancora all'altezza dell'organico".