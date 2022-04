Brambati: “Inter, Lukaku-Dybala coppia suggestiva. Bisogna vedere però…”

Le considerazioni del noto operatore di mercato a proposito di due nomi accostati all'Inter per la prossima stagione

"Io continuo a fare i complimenti a Pioli, per me il Milan non ha l'organico di Inter e Napoli. Che sia lì è quasi un miracolo. Ibra e Giroud? Uno a 40 anni, l'altro 35. Se li paragoniamo agli attaccanti di Napoli e Inter, scelgo sempre gli altri. Giroud sta bene ma quando è entrato Ibra, qualcosina in più ho visto. La sola presenza mette in soggezione l'avversario forse. Credo che Ibra se sta decentemente bene, qualcosa sposta ancora".

"Lui, se sta bene fisicamente, sta bene dappertutto. Capello dice che dovrebbe firmare con la Juve solo un anno e poi vedere come sta? Non credo che la Juve accetterebbe una cosa del genere. Ad oggi non è un affare per nessuno, ma se si riprenderà fisicamente e mentalmente è un giocatore che va preso, punto. Lukaku-Dybala sarebbe una coppia suggestiva in ottica Inter. Dovremmo vedere però come stanno fisicamente, anche Lukaku non sta bene oggi al Chelsea".