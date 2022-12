Brambati: “Inter-Napoli? Carica psicologica notevole se gli azzurri zoppicheranno”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, nel corso del suo intervento di ieri su TMW Radio, ha parlato anche del riavvio del campionato. Queste le sue considerazioni sul big match in programma subito dopo la sosta che potrebbe cambiare l'inerzia del campionato come in casa nerazzurra ci si augura: "Inter-Napoli sarà importantissima. Il Napoli poi avrà dopo anche la Juventus, quindi sarà una partenza forte. Una conferma del Napoli darebbe una spallata alle inseguitrici molto brutta. Al contrario, se il Napoli dovesse zoppicare, ci sarebbe una carica psicologica notevole per le rivali".