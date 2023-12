Brambati: “Inter più forte di tutte, ma le parole di Di Gregorio sulla Juve mi hanno stupito”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore,ha commentato anche la vittoria dell’Inter di Napoli: ecco il suo pensiero

Massimo Brambati , ex calciatore e procuratore, a TMW Radio ha commentato anche la vittoria dell’Inter di Napoli. Ecco il suo pensiero sul successo dei nerazzurri:

"Al netto del fatto che alla Juve manca un uomo di qualità a centrocampo, sopperiscono con grinta e compattezza alla mancanza di qualità. Mi hanno sorpreso le parole di Di Gregorio a fine partita, quando ha detto che questa non è più la Juve dello scorso anno. Ha notato qualcosa di diverso, per me vince l'Inter alla fine ma se a marzo sono ancora lì, magari a 4-5 punti, e prendi uno di qualità a gennaio sul mercato, allora ne vedremo delle belle".