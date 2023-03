Brambati: “Inter, parole Inzaghi svilenti. Comunicazione completamente sbagliata”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del post gara di Simone Inzaghi dopo la sconfitta con la Juventus

Daniele Vitiello

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato del weekend di campionato a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter-Juventus, come la commenta?

"Le partite di campionato sono state 27, hai perso un terzo di tutte le partite. E' svilente presentarsi dopo una gara persa meritatamente in casa contro gli acerrimi nemici parlando di un gol dubbio, di cui non ci sono immagini chiare, ma preso a inizio primo tempo. Devi giustificare la tua posizione in classifica ora. I quarti di Champions non è storia, perché per l'Inter la storia è alzare le coppe, non difendere un secondo posto ma vincere. La comunicazione di questo allenatore è completamente sbagliata, proiettata su un focus diretto a se stesso e non alla squadra. Con un organico così devi avere un margine diverso da chi è avanti e invece saresti dietro anche alla Juventus. Ieri l'Inter ha schierato 4 attaccanti che non hanno tutti. Che poi Correa non si sia ambientato ok, ma rimane un ottimo giocatore".

Anche il Milan non sta bene:

"Qualche campanello d'allarme c'era stato prima della sosta con il Torino e con la Fiorentina. La stessa ripresa a Salerno non aveva convinto. Allora era andato a -5 dal Napoli, ora è a -23. Io sapevo che non era uscito dalla crisi qualche settimana fa, anche dopo la partita col Monza o la vittoria col Tottenham. C'era sempre qualcosa che non mi quadrava. Mi domando se non sia stata davvero l'Inter a perdere la chance Scudetto dello scorso anno, L'anno scorso era una macchina che ha spinto oltre le sue possibilità".

Quale il futuro di Inzaghi e Pioli? Dipende dalla qualificazione Champions o dall'andamento della Champions attuale?

"Marotta almeno un paio di volte ha attaccato un paio di volte il tecnico, cosa che non ha mai fatto. Ma anche Inzaghi non ha mai tirato in ballo nei ringraziamenti post-Champions, sono tutti indizi questi. Pioli in bilico? Lui e Maldini hanno un bellissimo rapporto ma quando si tratta di lavoro l'amicizia si mette da parte. Devono pregare in tanti che non restituiscano i 15 punti alla Juventus. Perché se fosse così qualche testa salta. Chi non arriva in Champions rischia. Le uniche due che possono non arrivarci sono Lazio e Roma".