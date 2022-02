Brambati: “L’Inter sta peggio del Milan, ma i rossoneri mi hanno deluso”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore ha parlato del momento delle due milanesi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del momento che stanno attraversando Inter e Milan. "Chi sta peggio tra le due? Secondo me l'Inter , ma il Milan mi ha deluso. Non mi aspettavo una frenata del genere. Un mio amico del Milan mi ha scritto che era arrabbiato, ancor di più dopo il ko dell'Inter".

"Il Milan a volte quando deve dare la zampata forte, non quelle decisiva, manca. Ci sono state dei momenti chiave, vedi la partita con lo Spezia, dove c'è stato anche l'effetto Serra. Però oggi se vince il Napoli, è corsa a tre. Pioli è un ottimo allenatore, ma la domanda è: non ha mai vinto in carriera, siamo sicuri che lui sia l'allenatore giusto per vincere? Perché è al Milan e il Milan deve vincere".