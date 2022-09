Brambati: “Inter a Udine triturata. Inzaghi non rischia, ma continuo a dire che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Roma, big match di sabato

"Inter-Roma partita aperta, io dico attenzione al Napoli. Il Torino è tosto, con un allenatore tosto che non lascia nulla di intentato, andrà a giocarsela. Se giocherà con poca attenzione, il Napoli può rischiare".

"Entrambe, dovessero uscire con una sconfitta, sicuramente vedrebbero acuirsi le polemiche dopo gli ultimi ko. Inzaghi comunque rimane saldo e ancorato al proprio posto, non rischia. Potrebbe essere una crisi di risultati ma continuo a dire che Inter e Juventus corrono poco. C'è stato qualcosa dal punto di vista della preparazione atletica che non ha funzionato. L'Inter con l'Udinese è stata triturata dai friulani. La Roma non l'ho mai messa tra le pretendenti allo Scudetto, l'Inter sì. E se dovesse perdere con la Roma, si autoeliminerebbe dalla corsa".