Brambati: “Inter, stesso ritmo anche con le coppe? Per me il Milan…”

Capello ha detto che per lo Scudetto non è ancora finita in chiave Milan:

"Sì, per me è ancora in gioco. Manca ancora tutto un girone da giocare, 9 punti non sono tantissimi e dobbiamo vedere se con le coppe di mezzo l'Inter terrà questo ritmo e anche la Juventus. Per il Milan l'EL è un impegno probante come dispendio di energie, poi il giovedì è antipatico giocare. Vedremo se Pioli riuscirà a gestire la situazione e se e quanti infortunati recupererà. Se questa morìa di giocatori si stoppa, allora può rientrare in corsa".