Brambati: “Emersa la superiorità dell’Inter. Dzeko? Non ci vuole una cima per capire che…”

"Quando hai un campione che ti viene a mancare, dal punto di vista tecnico e psicologico, lo senti. Sono convinto che il Milan dal punto divista psicologico ha avuto un cambiamento sul gol di Dzeko, che ha completamente sovvertito la partita. Nei primi 7' non era l'Inter vista dopo e il Milan non era quello visto dopo. La fragilità del Milan è emersa, così come la grandezza e superiorità dell'Inter che ha le individualità più spiccate".