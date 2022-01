Brambati: “Inter terrorizzata nei supplementari. Inzaghi buon lavoro, ma niente di che”

L'ex calciatore e agente Massimo Brambati, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della vittoria dell'Inter in Supercoppa

"L'Inter arrivava a 25 punti dalla Juve prima che arrivasse Conte. Era anche una rosa diversa. Il calcio non lo fanno solo gli allenatori. Se non hai buoni giocatori, non vai da nessuna parte. Il lavoro che ha fatto Conte alla Juve, all'Inter, al Chelsea, è straordinario. Inzaghi del suo ce l'ha messo, ma sembra che stiamo parlando di chissà cosa. La Supercoppa non è così super. Juve e Inter non le giudico dalla partita di ieri. Altrimenti dovrei giudicare la prestazione di un'Inter che vince al 120' per l'errore di un difensore contro una squadra che in campionato le è molto dietro e senza diversi titolari. Ho visto la partita e ho visto un'Inter nei supplementari con il terrore negli occhi".