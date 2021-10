Brambati: “Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio, sarebbe bella un’accoglienza…”

Il pensiero dell'ex calciatore e ora agente sul ritorno per la prima volta da avversari dopo 22 anni di Inzaghi all'Olimpico

Massimo Brambati , ex calciatore e ora procuratore, è intervenuto in collegamento su TMW Radio per trattare i temi del campionato alla vigilia degli anticipi dell'8° giornata.

"Non lo conosco. Mi auguro che a Roma non ci siano fischi. Ha fatto benissimo alla Lazio, è stato per anni in simbiosi con questa società. Credo che il tifoso intelligente applaudirà per un professionista che ha dato tutto per quei colori. Sarebbe bello accoglierlo con applausi".