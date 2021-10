Brambati: “Inzaghi? Quando fai una cavolata devi dire che hai sbagliato. Lui…”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito della scelta dell'allenatore nerazzurro nel finale di gara di ieri

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulle partite dello scorso weekend in Serie A. Sull'Inter: "Un pensiero a Simone Inzaghi. Quando fai una cavolata devi dire che hai sbagliato, in particolare a mettere Dumfries. In quel momento lo hai messo e ti è andata male. Non andare a parlare davanti alle telecamere dando le colpe all'arbitro, prenditela con il giocatore che ha fatto un errore".