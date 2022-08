Brambati: “Inter, non basta essere superiori. Inzaghi colpevole, dimostri che…”

Massimo Brambati, ai microfoni di TMW Radio, è tornato sulla sconfitta di venerdì sera dell'Inter contro la Lazio: "Il primo tackle va a Simone Inzaghi. L'avevo già pensato da venerdì sera e mi sembrava doveroso andare su di lui perché se c'è qualcuno da mettere sul podio dei colpevoli è sicuramente l'allenatore nerazzurro. Non tanto per le sostituzioni, ma per l'atteggiamento di una squadra che non ho più visto dall'addio di Conte. Vero che la Lazio ha fatto un lavoro straordinario, ma non sto vedendo il Lukaku della prima Inter e dei due anni in cui è stato devastante. Inzaghi è arrivato a un punto in cui deve far vedere di poterci stare a quei livelli e di poter dare il suo contributo per un salto di qualità almeno in Italia. Vedo una squadra che pensa di poter vincere sempre azzannare o senza soffrire. Hanno grandi qualità, ma non serve essere superiori, ci vuole sempre qualcosa in più".