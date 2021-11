Brambati: “Inzaghi non ha preparato bene il derby, con Conte avrebbe vinto. Se perdesse…”

A TMW Radio, l'ex giocatore e allenatore Massimo Brambati si è proiettato al big match di domenica sera tra Inter e Napoli

"E' una partita difficile per l'Inter ma anche per il Napoli. Io credo che anche a dieci punti l'Inter non sarebbe fuori dalla lotta Scudetto. Rimane ancora la squadra più attrezzata per rosa. Però devo dire che devo bacchettare chi all'inizio, dopo un Inter-Genoa, diceva che l'Inter era la squadra più leggera, che non aveva lo stress di Conte, poi quando perde dicono altro. Io dico che con Conte certe partite le avresti vinte, ad esempio il derby lo avrebbe vinto. Lì forse non è stato preparato bene da Inzaghi".