Brambati: “Inter, Inzaghi sta facendo esperienza. Ha fatto qualche errorino”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha commentato l'operato di Simone Inzaghi

"Non si è mai trovato in una situazione del genere, quella di lottare per uno Scudetto. Sta facendo esperienza ora. L'Inter gioca un buon calcio, è passata per un periodo che poteva essere gestito meglio, ma lo sarebbe stato da un tecnico più esperto. Questo rivaluta il Milan, che sta facendo cose straordinarie per stare davanti all'Inter. Ha fatto delle cose straordinarie, mentre Inzaghi si è trovato una macchina già veloce e non ha fatto danni, solo qualche errorino".