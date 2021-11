Brambati: “Inter, lavoro top Inzaghi. E come mai Lukaku ora che è andato al Chelsea…”

Massimo Brambati, ex calciatore e allenatore, rende merito al lavoro di Simone Inzaghi dopo la qualificazione dell'Inter agli ottavi

"Lui è arrivato in una società che non vinceva da 11 anni e che era arrivata molto distante dalla Juventus. Si doveva colmare il gap con mentalità, lavoro, mercato. Conte il primo anno ha avuto delle difficoltà, ma comunque secondo a un punto dalla Juve e finale di EL. Nel secondo fuori dalle coppe ma Scudetto. Lo staff di Inzaghi ha confermato di aver trovato un lavoro straordinario. I paragoni ora sono prematuri".

"Ma come mai Lukaku prima di andare all'Inter faceva fatica a giocare, all'Inter ha segnato tantissimo e ora è tornato in Inghilterra e fa fatica a giocare? Secondo me è sempre forte l'Inter, sono cresciuti i giocatori in questi ultimi due anni. Dzeko non è l'ultimo arrivato, era stato scelto anche dalla Juventus. Darmian poi è un altro giocatore cresciuto tanto".