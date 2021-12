Brambati: “Inzaghi non ha stravolto nulla. Ora l’Inter ha giocatori che hanno vinto”

L'ex calciatore, ora agente, Massimo Brambati ai microfoni di Tmw Radio ha parlato dell'Inter di Inzaghi e di Conte

"Lukaku dava molta più profondità e faceva reparto da solo, Dzeko ha un altro modo di giocare. L'anno scorso l'Inter ancora non aveva vinto niente, quest'anno sono giocatori che hanno vinto, per questo giocano più liberi di testa. Darmian lo scorso anno era arrivato con una condizione atletica pessima, poi con il lavoro di Conte è rinato. Inzaghi non ha stravolto nulla, ha cambiato qualcosa viste le partenze. Perisic era già stato rimesso dentro da Conte. Mi ha detto poco tempo fa proprio Conte che dopo una vittoria dice ai suoi giocatori 'Voi avete assaporato il piacere del vincere? E allora dovete lavorare per riottenerlo'".

"Sai chi prendi in casa e per questo Agnelli non lo ha voluto. Hanno litigato, se n'è andato male, dicendosene di tutti i colori. Era un'amicizia grande quella tra i due, c'è stato un momento in cui Conte ha aspettato la telefonata della Juve, già prima che prendesse Sarri. Conte dà indicazioni precise anche di mercato. Lui a Zhang in conference call ha detto 'O prendi Lukaku o me ne vado', quindi sa esattamente cosa fare per la squadra".