Brambati: “Italia-Belgio? Determinante Chiellini-Lukaku. L’attaccante dell’Inter…”

Massimo Brambati, noto operatore di mercato, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Nazionale in vista di Italia-Belgio.

"Molto determinerà il duello Chiellini-Lukaku. Bello rivedere in campo il difensore azzurro, che Lukaku ha sempre sofferto in campionato. Spero vada in sofferenza anche stasera. I duelli saranno determinanti. I giocatori oggi dovranno dimostrare di riuscire a meritare questa semifinale".