Brambati: “Juve? Niente c’è Champions se non va sul mercato. Su Dybala…”

L'ex calciatore e agente ha parlato ai microfoni di Tmw Radio dei problemi della Juve e delle parole di Dybala

"Dobbiamo ricordarci che un allenatore, in una grande squadra, ha obiettivi molto più difficili rispetto ad altri che devono solo mantenere la categoria. Arrivare a vincere anche con delle prestazioni è difficile. In certe società si deve vincere e Allegri ha dimostrato di saper vincere. Si alzi in piedi chi ha vinto sei Scudetti in Italia. Trapattoni? Un altro che è stato criticato per non fare gioco. C'è differenza nel giocare con Pogba o con MecKennie".