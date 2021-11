Brambati: “Juve, dovevi mettere da parte l’orgoglio e riprendere Conte: in questi casi…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e ora agente Massimo Brambati sul momento della Juventus e la scelta di richiamare Allegri

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà', in onda su TMW Radio, per parlare dei temi caldi del campionato di Serie A.

"Le responsabilità cadono tutte sulla società, anche chi è andato via, vedi Paratici. Non si possono fare come esempi Atalanta e Milan. Ad esempio Pioli è due anni e mezzo che è lì, ora deve cominciare a vincere. E l'Atalanta non ha l'obbligo di vincere, la Juventus sì. Questa squadra non è adatta ad Allegri. Dovevi mettere da parte l'orgoglio e riprenderti Conte, che in questi casi è il numero uno".