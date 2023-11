Brambati: “Assenti Inter? Resta una corazzata. Se dovesse vincere la Juve…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio in vista di Juventus-Inter in programma domenica

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio in vista di Juventus-Inter. “Credo che lo spirito della Juventus possa aiutare, ma di là c'è una corazzata. Mancano anche a loro degli elementi, ma a questi fa un baffo. Alla Juve ogni mezzo infortunato crea grossi problemi. Ho visto Juventus-Cagliari, che nel finale era anche in difficoltà perché dopo le tre sostituzioni in panchina aveva solo ragazzini".

"Se finisce pari non lascia nessun segno. Se vince l'Inter lascia un segno perché da una botta al campionato, ma se vince la Juve non lascia un segno. Vorrebbe dire che potrebbe permettersi qualche errore per arrivare comunque tra le prime quattro e non più”.