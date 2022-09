Brambati: “Juve? Ho parlato con una persona dell’Inter e mi ha detto che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Juve? "Io preparerei la strada per Conte, che non ha ancora rinnovato col Tottenham"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così della crisi della Juventus: "Io preparerei la strada per Conte, che non ha ancora rinnovato col Tottenham e va a scadenza nel giugno 2023. Mi preparerei per una buonuscita con Allegri, continuando fino a fine stagione salvando il salvabile. E poi lo dico da tempo, la Juve va a due all'ora, è un problema di preparazione. Ho parlato con una persona che lavora all'Inter. Mi ha detto che oggi come oggi lo staff di un allenatore è più importante dell'allenatore stesso. E io dico che Allegri ha uno staff ridicolo. Oggi tutti dicono che si deve lavorare, ma perché finora cosa è stato fatto?".