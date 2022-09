Brambati: “Juventus? Riprenderei Conte. Ha portato lui il DNA, non Marotta”

Massimo Brambati , ex calciatore e procuratore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Juve e non solo.

"Io se fossi un dirigente della Juve, oggi continuerei barcamenandomi fino a fine anno con Allegri ma poi penserei subito a Conte, che non ha ancora rinnovato col Tottenham. Partirei già domani per farlo firmare. Lui ha il dna Juve, è lui che ha riportato quel dna bianconero che si era già smarrito dopo Calciopoli. Lo ha riportato lui e non Paratici o Marotta, o Agnelli. In quegli anni di Juve ha ricreato l'ambiente di una volta"