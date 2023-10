Brambati: “Lautaro è forte, ma ci sono giocatori superiori. E io preferisco Lukaku”

Marotta ha detto che per lo Scudetto la Juve è favorita:

"La Juventus non è completa per niente. Con Fagioli anche fuori ora sono anche incompleti numericamente. La Juve può anche giocare solo una partita a settimana, ma devi sfruttarla per lavorare bene quella settimana. Vedo che Milan, Inter e Napoli sono più forti, ma nettamente. Alla Juve c'è Giuntoli che ha esperienza, e Allegri. Gli altri non hanno esperienza di campo. Ma io dico: sapevi che con Pogba avevi un punto di domanda enorme, e poi su Fagioli, perché si è autodenunciato in estate e sai che prima o poi arriva la squalifica, e tu non prendi neanche un centrocampista, anche in prestito?".