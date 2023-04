Brambati: “De Zerbi-Inter? Brutta lita con Stellini, ci fosse stato Conte…”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così del momento dell'Inter e dei rumors su De Zerbi per la panchina

A TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così del momento di casa Inter. Tra presente e futuro in panchina, ecco le sue dichiarazioni: “L’Inter sta facendo cose altalenanti. In Champions il sorteggio è stato determinante, perché avere le più forti da una parte ha influito. Non capisco come faccia a essere così altalenante questa squadra e nemmeno la scelta di mettere un premio per arrivare in Champions. Con l'organico che ha, l'Inter doveva arrivarci con la sigaretta in bocca, ancor più con la Juventus fuori gioco. E' una squadra Dottor Jekyll e Mister Hyde. E' incomprensibile come disfi tutta la tela che ha tessuto in Champions.

Io contro il Monza non so dove Inzaghi abbia visto parate eccezionali di Di Gregorio. Io ne ho vista solo una. In una situazione delicata come questa non so come facciano ad uscire una notizia come quella della mancata riconferma di Lukaku a fine stagione e quella in cui Inzaghi è a rischio se non vince la prossima. Io avrei cercato di proteggere il tecnico, perché è tutto ancor da decidere".

Indiscrezioni parlano di De Zerbi per l'Inter:

"Non si può più giocare a calcio senza di lui ora? E poi non mi è piaciuto nel confronto con Stellini. Se ci fosse stato Conte non avrebbe alzato questo polverone. Il valore degli allenatori non è solo tecnico-tattico, ma anche i comportamenti. Sembra poi che lui non voglia andare via dalla Premier e poi potrebbe avere una clausola rescissoria".