Brambati: “Lukaku graziato su Gatti. E quel gesto sotto la curva della Juve…”

Così Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato delle decisioni del Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter di Coppa Italia

Tre giornate di squalifica per Juan Cuadrado, una per Samir Handanovic e Romelu Lukaku. Così Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio ha parlato delle decisioni del Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter di Coppa Italia: