Brambati: “Vlahovic? Colpo Marotta con Gosens. Kessié, c’era trattativa con l’Inter”

Intervistato da Tmw Radio, l'ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato degli ultimi colpi di questo mercato di gennaio

"Ora esaltano tutti i dirigenti della Juve, ma Vlahovic lo facevamo anche noi. Fanno i complimenti ad Arrivabene ma ha fatto bene Marotta invece, con l'acquisto di Gosens. Non hanno ancora venduto Ramsey alla Juve. Il grande dirigente è quello che sa vendere bene e al momento giusto. Pradè ha fatto un capolavoro. Ha capito che era il momento giusto di venderlo e non perderlo a zero. Più vai avanti e più sei nelle mani del giocatore. Invece lui ha ottimizzato quello che in quel momento Vlahovic poteva rendere alla Fiorentina".