Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati non crede assolutamente a un possibile arrivo di Leo Messi all’Inter. L’ex giocatore è categorico: “Non arriverà mai all’Inter. Io due anni fa dissi che Ronaldo aveva già firmato per la Juve e tutti mi hanno sbeffeggiato. Adesso dico che Messi non verrà mai all’Inter. Ho fonti attendibili“.

