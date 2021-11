Brambati: “Derby, Inter favorita e più pronta per vincere il campionato”

Anche l'ex calciatore Massimo Brambati è convinto che l'Inter sia favorita nel derby di domenica sera contro il Milan

"Rischia la Fiorentina, perché questa Juventus rischia sempre in questa stagione in campionato. La Juve non ha la stabilità per affrontare partite con fiducia. Con lo Zenit c'è stata più voglia, ma per dire che c'è stata la svolta devono passare diverse giornate. Nel derby col Milan vedo favorita l'Inter. Il Napoli con questo Verona deve stare attento, perché è in salute".