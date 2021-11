Brambati: “Deluso da Mourinho. Non tanto dai risultati, ma da questa cosa”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio ha parlato così di José Mourinho e della sua esperienza alla Roma

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato così di José Mourinho e della sua esperienza alla Roma: “I tre allenatori che mi hanno deluso? Mazzarri, da cui mi aspettavo molto di più. C'erano i presupposti per lottare e invece mi sembra difficile che esca da queste sabbie mobili. Poi D'Aversa, è un buonissimo allenatore ma mi aspettavo di più. E poi Mourinho. Sono deluso non tanto dai risultati ma dalla gestione del gruppo. Non ho capito perché attaccare così i giovani e alcuni elementi”.