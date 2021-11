Brambati: “Napoli? So per certo una notizia privata su Spalletti”

Così il procuratore: "Prima del campionato avevo detto che per me il Napoli era una delle pretendenti al titolo insieme all’Inter"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Massimo Brambati, noto procuratore, ha parlato così del Napoli di Luciano Spalletti: "So per certa una notizia privata sul mister: sta benissimo a Napoli, ha trovato un ambiente straordinario, è contentissimo di squadra, tifosi, ambiente, della stessa città. Sono strasicuro che ne uscirà fuori. Prima del campionato avevo detto che per me il Napoli era una delle pretendenti al titolo insieme all’Inter".