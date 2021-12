Brambati: “Mercato Inter? C’è un giocatore seguito da tempo e credo possa arrivare a gennaio”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Brambati ha speso parole positive per un obiettivo di mercato dell'Inter

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Massimo Brambati ha speso parole positive per Nahitan Nandez, obiettivo di mercato dell'Inter . Ecco le sue dichiarazioni:

"Sono quattro giocatori da cui mi sarei aspettato di più, forse meno da Correa perché non è un titolare fisso e qualcosa di positivo lo ha fatto vedere. Gli altri hanno reso meno".

"E' un buon giocatore, l'Inter lo segue da tempo e credo che possano prenderlo. L'uscita di Vecino però è indispensabile o quasi per prendere Nandez. Non credo che vedremo grande operazioni a gennaio".

"Mi sembra che abbia ormai preso la china di un calciatore che quasi quasi non fa più questo mestiere. Dovrebbe condurre una vita da atleta e in questo non mi sembra sia così".