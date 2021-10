Brambati: “Juve ha già fatto alcuni passi falsi. Se sbaglia contro Roma e Inter…”

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex giocatore e ora agente Massimo Brambati ha parlato dell'andamento del campionato di Serie A

"No. Sta facendo un grande lavoro, bene gli elogi, è da due anni che sta facendo risultati strepitosi ma non serve solo il gioco ma anche i risultati, ossia alzare trofei. Per ora non ha vinto ancora niente. Il migliore ora è Spalletti. E' cresciuto tantissimo, adesso è il migliore. Lo scorso anno di questi tempi Conte era uno scemo. Pioli sta facendo un bellissimo lavoro ma ora il Milan deve vincere qualcosa".