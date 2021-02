Brambati: “Inter e Juve hanno qualcosa in più del Milan. Barella? Ce ne sono pochi come lui”

Intervistato da Tmw Radio, l’ex giocatore e procuratore Brambati ha parlato del campionato italiano e della lotta al vertice tra Milan, Inter e Juve:

Il Milan non perde colpi:

“Sono sorpreso. Tutte le partite ora durante il Covid sono difficili. E’ stato il Milan a far diventare semplice quella col Crotone. Mi aspettavo qualche caduta in più dei rossoneri e invece non è stato così. E’ stata una grande intuizione credere in Ibrahimovic come uomo della svolta. E non mi aspettavo che Pioli sarebbe stato così in alto”.

Quale squadra le da più fiducia tra Inter, Milan e Juventus?

“L’Inter di Conte, se non sbaglia, arriva fino alla fine. La Juve ha perso troppi punti e non deve più sbagliare per vincere. Il Milan gioca bene ma le altre due mostrano qualcosa in più”.

Inter, Barella il più forte centrocampista italiano?

“Questi sono giocatori che piacciono a Conte: umili, che lavorano e parlano sul campo e non fuori. E’ una delle forze dell’Inter. E’ davvero straordinario, ce ne sono pochi in giro come lui”.