Brambati: “Post Spalletti a Napoli? Io so che De Laurentiis ha parlato con Thiago Motta”

Chi per il post- Allegri?

"Qualche tempo fa quando tutti davano per scontata la conferma a Napoli di Spalletti dicevo di andare cauti. Se fossi in Elkann, io resetterei tutto, metterei in mano alle persone giuste le chiavi della società. E sarei sicuro che Giuntoli farebbe di tutto per portarsi dietro Spalletti. Dovresti ricostruire l'asse che ha fatto vincere lo Scudetto al Napoli e gli devi dare 2-3 anni di tempo per ricostruire. Meglio spendere tanto adesso per fare i soldi dopo. Ora devi pagare gli errori fatti prima, ma poi avrai i frutti. Se continui con questa ambiguità, perché ti tieni un allenatore non creduto da tre-quarti dello spogliatoio e neanche a livello ambientale".