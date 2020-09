Brambati: “Skriniar messo alla porta, ma l’Inter deve stare attenta. Conte vuole Kanté ma…”

L’ex calciatore e ora procuratore Massimo Brambati è intervenuto su TMW per parlare del mercato dell’Inter: “Skriniar? Lo vendono solo quando il Tottenham arriva con una cifra importante. E’ stato messo nelle condizioni di andare via. Conte se ne vuole privare tranquillamente, ma servirà prenderne un altro in difesa, oltre a prendere Kantè, perché in difesa l’uscita va comunque coperta. L’Inter deve stare attenta. D’Ambrosio non mi ha fatto impazzire, così come Kolarov. Non mi sembrano dei difensori alla Skriniar”.