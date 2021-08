Brambati: “Zapata? Più probabile parta Lautaro. L’Inter prende queste due punte”

L'ex calciatore e ora procuratore Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio del post Lukaku in casa Inter

"A fine dicembre 2020 avevo parlato delle difficoltà dell'Inter e ho detto cose che poi sono diventate realtà. Se uno come Conte alza i tacchi e se ne va, qualcosa c'è. Si era detto 'Si riparte da Lukaku' e invece ora arriva la cessione. Lukaku alla fine non lo volevano più prendere. E Conte se ne stava per andare. Conte ha rivalutato tanti giocatori, ma ha capito che non si poteva più lavorare in un certo modo e se n'è andato. Ed è giusto che si sia fatto dare la buonuscita per il lavoro fatto".