Brambilla: “Dimarco sempre stato assurdo, facilità di corsa incredibile. Di Gregorio…”

Saulo Brambilla ha condiviso campo e spogliatoio con Federico Dimarco e Michele Di Gregorio, avversari sabato sera. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Brambilla ricorda i due ex compagni: "Ho cominciato a giocare con loro dagli otto anni e siamo stati compagni di squadra fino alla primavera, quindi intorno ai diciotto. Ci siamo trovati subito insieme al primo anno di Pulcini, tra tante squadre eravamo tutti nella stessa e non ci siamo più divisi. In totale sono quindi una decina di anni filati insieme".