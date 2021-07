Branca: “Inter, addio Conte inevitabile. Ma ha la rosa per difendere lo scudetto”

Le parole dell'ex ds nerazzurro: "Sono arrivati tecnici molto bravi, vedi Lazio, Napoli, Roma, Inter e Juventus, e fanno capire che si è alzato il livello qualitativo e tecnico"

Intervenuto ai microfoni di Leggo, Marco Branca , ex direttore sportivo dell'Inter, ha parlato così della vittoria dell'Italia all'Europeo : «Credo che nessuno se lo aspettasse un successo così. E' stato un grande lavoro quello di Mancini, che parte da lontano e lo stop per la pandemia ha permesso di unire ancor di più questo gruppo e di farlo crescere. Ci aspettavamo un Europeo più che dignitoso, sono andati tutti quanti oltre le aspettative, meritatamente però. Nel corso del torneo abbiamo giocato contro le più forti, le abbiamo battute con una grande mentalità e senso di abnegazione. La differenza è stata tutta nel lavoro del ct, davvero enorme».

«In questo momento è difficile dirlo, si è cambiato tanto ma solo come tecnici. Il mercato dei giocatori infatti è bloccato, vedremo come si completeranno le rose, ma credo che si farà tutto fino all'ultimo minuto. Trattative messe in piedi ora, credo che potrebbero andare per le lunghe, il mercato senza soldi è molto difficile. Sono arrivati tecnici molto bravi, vedi Lazio, Napoli, Roma, Inter e Juventus, e fanno capire che si è alzato il livello qualitativo e tecnico. Sarà un campionato davvero molto difficile».