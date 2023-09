Branca: “Inter forse la più forte in Serie A. 4-0 alla Fiorentina frutto di…”

"La partita di San Siro era difficile per la Fiorentina contro una squadra consapevole e di qualità. I viola venivano anche da una sofferta vittoria di coppa che ha portato via tante energie. Credo non ci sia niente di male se è arrivata una sconfitta, seppur con un punteggio largo. Penso che l'Inter sia fra le più accreditate per vincere, se non la più forte. È fisiologico per i calciatori che hanno perso delle finali accumulare un senso di rivalsa da sfruttare durante l'anno: credo che il 4-0 sia frutto di un episodio".