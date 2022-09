Branca: “Inter, Skriniar non si discute. Lautaro come Milito? Le caratteristiche…”

Nel corso dell'intervista concessa a TuttoSport, l'ex Inter Marco Branca si è soffermato anche su alcuni giocatori della rosa nerazzurra. Queste le sue considerazioni: "Lukaku determinante come con Conte? Dzeko è bravo, anche Lautaro è bravo. Sono tutti bravi davanti, ma le gare si vincono giocando da squadra. Non con un solo giocatore. Lautaro può essere erede di di Milito? Glielo auguro. Ha le caratteristiche per essere un giocatore completo, ha tutto: segna di testa, di destro, di sinistro, su rigore. Ha le caratteristiche per essere completo.