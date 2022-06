Branca: “Lukaku? Non avrebbe problemi a inserirsi nuovamente nell’Inter. Lui e Dybala…”

Marco Branca, ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei movimenti di mercato dei nerazzurri: "Lukaku? La volontà del giocatore è sempre contata, specialmente negli ultimi anni. Non credo che lui si voglia rivalutare, ma che voglia riprovare le stesse sensazioni da protagonista che ha provato nei suoi 2 anni all'Inter. Al Chelsea non si è inserito, non si è trovato bene dal punto di vista tattico con Tuchel. Sta mettendo al primo posto la sua soddisfazione professionale, probabilmente dovrà rinunciare a quella che è stata la sua soddisfazione economica dello scorso anno. Ha dimostrato che le sue caratteristiche fisiche e anche tecniche, che sono migliorate molto, nel nostro campionato ha fatto la differenza. Non avrebbe problemi a inserirsi nuovamente nell'Inter. Dybala? Credo che la parte degli stimoli per un professionista di alto livello sia fondamentale. Credo che, se mai si verificasse questo passaggio, entrambi avrebbero dei grandi stimoli e di questo ne gioverebbe l'Inter".