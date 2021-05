Branca: “Mourinho-Roma al momento giusto, colpo fantastico. Il mercato…”

Le parole dell'ex ds dell'Inter: "Credo sia una garanzia assoluta di crescita per tutto l'ambiente e per il campionato italiano"

"Mourinho alla Roma? Sono molto contento per lui. E' un colpo fantastico per la Roma, per il club, per i proprietari e per i giocatori sarà un acceleratore magnifico". Sono le parole di Marco Branca, ex ds dell'Inter del triplete con Mourinho all'Adnkronos, sull'arrivo dello Special One sulla panchina della Roma. "Sorpreso dalle tempistiche? No, fa parte del mondo del calcio. Sono state prese delle decisioni da parte della proprietà giallorossa dopo le ultime partite e le ultime vicissitudini e credo che abbiano fatto l'accelerata giusta", ha sottolineato Branca.